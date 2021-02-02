«Лейкерс» определили две приоритетные трансферные цели

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает искать возможности для усиления состава. На данный момент в калифорнийском клубе обратили внимание на атакующего защитника «Детройт Пистонс» Уэйна Эллингтона и защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика, сообщает Bleacher Report. Оба способны усилить «Лейкерс» на периметре.

Редик в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,9 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 1,3 передачи. Процент реализации трёхочковых в нынешнем сезоне ниже, чем обычно — 29,8.

Что касается Эллингтона, в нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, набирая в них 12,5 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 1,1 передачи. Процент реализации трёхочковых — 50,5.