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«Нижний Новгород» узнал соперников по следующей стадии Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» узнал соперников по следующей стадии Лиги чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0
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«Нижний Новгород» узнал соперников по второму групповому этапу Лиги чемпионов-2020/2021, сообщает официальный сайт ФИЮА.

Российский клуб выступит в группе K вместе с греческим АЕК, французским «Страсбургом» и турецким «Тюрк Телекомом». Матчи второго группового этапа стартуют 2-3 марта и завершатся 6-7 апреля. Команды проведут по шесть игр в группе (три дома, три на выезде), по две лучшие квалифицируются в «Финал восьми». «Финал восьми» запланирован на первую неделю мая.

Напомним, на первом групповом этапе «Нижний Новгород» занял второе место в квартете, уступив испанской «Сарагосе» и опередив венгерский «Сомбатей» и польский «Старт». В нынешнем сезоне формат Лиги чемпионов изменён из-за пандемии коронавируса. Ранее проводился один групповой этап, в каждой группе играло по 8 команд.

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