«Нижний Новгород» узнал соперников по следующей стадии Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» узнал соперников по второму групповому этапу Лиги чемпионов-2020/2021, сообщает официальный сайт ФИЮА.
Российский клуб выступит в группе K вместе с греческим АЕК, французским «Страсбургом» и турецким «Тюрк Телекомом». Матчи второго группового этапа стартуют 2-3 марта и завершатся 6-7 апреля. Команды проведут по шесть игр в группе (три дома, три на выезде), по две лучшие квалифицируются в «Финал восьми». «Финал восьми» запланирован на первую неделю мая.
Напомним, на первом групповом этапе «Нижний Новгород» занял второе место в квартете, уступив испанской «Сарагосе» и опередив венгерский «Сомбатей» и польский «Старт». В нынешнем сезоне формат Лиги чемпионов изменён из-за пандемии коронавируса. Ранее проводился один групповой этап, в каждой группе играло по 8 команд.
- 2 февраля 2021
-
19:07
-
19:01
-
18:50
-
17:44
-
16:59
-
15:55
-
15:20
-
15:06
-
15:05
-
14:33
-
13:27
-
13:18
-
12:48
-
11:40
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:38
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
07:06
-
00:46
- 1 февраля 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:51
-
21:58
-
20:57
-
19:47
-
18:57
-
17:55
-
16:49
-
16:32
-
15:58