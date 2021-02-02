«Кливленд» готов избавиться от Кевина Лава, но ни один из клубов не хочет его приобретать

Руководство «Кливленд Кавальерс» заинтересовано в том, чтобы избавиться от тяжёлого форварда команды участника Матча звёзд, чемпиона НБА Кевина Лава. Однако сделать это клубу из Огайо будет непросто. Ни один из клубов лиги не готов подписывать контракт с ветераном, склонным к травмам.
«С Кевином Лавом сложилась сложная ситуация. „Кливленд“ хотел бы его выменять, но у них может не получиться это сделать. Некоторые генеральные менеджеры задаются вопросом, насколько ему до сих пор интересен баскетбол. Один из них сказал, что возраст Кевина, а также его контракт и история травм превращают его в очень рискованный актив. Ни один из менеджеров, с кем я общался, не хочет его подписания в свою команду», — приводит слова обозревателя Сэма Амико Parlons Basket.
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