«Зенит» одержал пятую кряду победу в Единой лиге ВТБ, остановив «Нижний Новгород»
В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Нижний Новгород».
Первая четверть сложилась у хозяев неудачно, по её итогам они уступали нижегородцам с разницей в 8 очков — 17:25. К большому перерыву «Зенит» немного сократил отставание от «Нижнего Новгорода» — 39:42. Определяющей в матче стала третья четверть, в которой подопечные Паскуаля совершили рывок и оторвались от нижегородцев на 9 очков — 64:55. В заключительном игровом отрезке гости вернулись в игру и сократили отставание, но отыграться не смогли. Победа «Зенита» — 78:73.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 24 очка. У «Нижнего Новгорода» 13 очков на счету Евгения Бабурина.
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