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Раскрыто оскорбление, которое Леброн Джеймс выкрикнул в адрес Криса Карлоса во время матча

Раскрыто оскорбление, которое Леброн Джеймс выкрикнул в адрес Криса Карлоса во время матча
Баскетбол / НБА 0
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Матч регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» прошёл под знаком громкого скандала с участием лидера калифорнийцев Леброна Джеймса. Баскетболист повздорил с семейной парой болельщиков, что привело к вмешательству правоохранительных органов и дальнейшеу удалению двух болельщиков из зала.

Теперь же стало известно, что крикнул Леброн Джеймс в адрес болельщика Криса Карлоса. Баскетболист не подбирал выражений и назвал болельщика «старым мужиком, который напичкан стероидами», сообщает The Athletic.

Напомним, арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившего на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду. Ими оказались Джулиана и Крис Карлос. В ходе конфликта Леброн назвал девушку «стервой».

Муж — сторонник Трампа и конфедератов. Идентифицирована семья, которую обругал Леброн
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