Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в декабре и январе

Защитники Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс») и Тайриз Халибертон («Сакраменто Кингз») признаны лучшими новичками Восточной и Западной конференций НБА соответственно по итогам декабря и января, сообщает инсайдер Шамс Чарания. Болл набирал 12,2 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру. Халибертон записывал на свой счет в среднем 10,7 очка, 3,8 подбора, 5,4 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота.

Куин Снайдер («Юта Джаз») и Док Риверс («Филадельфия Сиксерс») признаны лучшими тренерами Западной и Восточной конференций НБА по итогам декабря и января. «Джаз» одержали 15 побед в первых 20 матчах сезона и входят в группу лидеров Западной конференции. Победная серия «Юты» в январе составляла 11 матчей. «Сиксерс» лидируют в Восточной конференции с результатом 15-6.

Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам декабря и января. Йокич набирал в среднем 26,8 очка, 11,8 подбора, 8,6 передачи, 1,8 перехвата и 0,6 блок-шота. Эмбиид записывал себе в актив 28,3 очка, 11,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за игру.