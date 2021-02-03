Брэдли Бил покорил достижение Майка Джордана и Уилта Чемберлена

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил в этом сезоне набирал не менее 25 очков в каждой из своих 16 игр. Как пишет на своей странице в «твиттере» журналист Джастин Кубатко, он стал всего пятым баскетболистом в истории НБА, кому удалось показать такую статистику на старте регулярного чемпионата.



По 25+ очков в 16 играх подряд на старте сезона также набирали: Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен (дважды), Рик Бэрри и Майкл Джордан.



«Вашингтон» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 121:132. Самым результативным в составе «Уизардс» стал именно Бил. На его счету 37 очков, 2 подбора и 4 передачи. Ещё 24 балла в копилку команды принёс Руи Хатимура.