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Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Бруклина» в матче с «Клипперс»

Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Бруклина» в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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Член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал победу «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:120.

«Большая тройка» «Бруклина» этим вечером вышла с настроением поиграть в баскетбол. Кайри Ирвинг закончил матч с 39 очками, Кевин Дюрант — с 28, Джеймс Харден — с 23. И «Нетс» победили «Клипперс» в захватывающей игре!» — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

Новичок «Нетс» Харден в этом матче оформил трипл-дабл. Звёздный защитник набрал 23 очка, совершил 11 подборов и отдал 14 передач. У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (33 очка), Пол Джордж (26 очков) и Николя Батюм (21 очко).

Следующую игру «Бруклин» также проведёт дома, подопечные Стива Нэша сыграют с «Торонто Рэпторс».

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