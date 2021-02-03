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Эксперт: лучший игрок планеты Кевин Дюрант набрал 28 очков всего за 13 бросков

Эксперт: лучший игрок планеты Кевин Дюрант набрал 28 очков всего за 13 бросков
Баскетбол / НБА 0
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс отметил вклад лидеров «Бруклин Нетс» в победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:120. По его словам, именно на такую игру рассчитывал менеджмент клуба, собирая «большую тройку» в составе Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Джеймса Хардена.

«Кевин Дюрант, лучший игрок планеты, набрал 28 очков всего за 13 бросков. 11 из 13 попаданий! Он, очевидно, совсем не возражал против того, чтобы находящийся в отличной форме Кайри сделал на 10 бросков больше. И Джеймс Харден записал себе в актив ещё один трипл-дабл. 14 дополнительных передач. Он является лидером НБА по этому компоненту и увеличил свой отрыв от преследователей. Вот почему подход «Нетс» должен сработать», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

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