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Эксперт: Лука Дончич стал одним из самых больших нытиков в НБА

Эксперт: Лука Дончич стал одним из самых больших нытиков в НБА
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Зак Лоу довольно грубо отозвался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче. По его мнению, словенский разыгрывающий превратился в одного из главных нытиков НБА.

«Лука стал одним из самых больших нытиков в НБА. Это происходит постоянно. Во время каждого прохода он начинает ныть. Дончич потратил столько энергии, скуля перед судьями и ссутулив плечи перед партнёрами, это много раз высасывало жизнь из команды», — приводит слова Лоу Fadeaway World.

«Даллас» в последних двух встречах регулярного чемпионата НБА на домашней площадке уступил «Финикс Санз» — 105:111 и 108:109. Подопечные Рика Карлайла не могут одержать победу уже шесть встреч подряд. «Маверикс» с результатом 8-13 на данный момент занимают 13-е место в Западной конференции.

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