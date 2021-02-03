Эксперт: Лука Дончич стал одним из самых больших нытиков в НБА

Инсайдер ESPN Зак Лоу довольно грубо отозвался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче. По его мнению, словенский разыгрывающий превратился в одного из главных нытиков НБА.
«Лука стал одним из самых больших нытиков в НБА. Это происходит постоянно. Во время каждого прохода он начинает ныть. Дончич потратил столько энергии, скуля перед судьями и ссутулив плечи перед партнёрами, это много раз высасывало жизнь из команды», — приводит слова Лоу Fadeaway World.
«Даллас» в последних двух встречах регулярного чемпионата НБА на домашней площадке уступил «Финикс Санз» — 105:111 и 108:109. Подопечные Рика Карлайла не могут одержать победу уже шесть встреч подряд. «Маверикс» с результатом 8-13 на данный момент занимают 13-е место в Западной конференции.
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