Гомельский: таких конфликтов внутри ЦСКА не было никогда. Именно это меня и настораживает

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что в московском ЦСКА никогда не было конфликта между главным тренером и игроком, подобного тому, что разыгрался между греческим специалистом Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом.
«Болельщикам хочется, чтобы их команда выигрывала всё и всегда. Тренер Итудис дважды выигрывал Евролигу с ЦСКА. Это можно считать выдающимся результатом. А таких конфликтов внутри команды не было никогда. Именно это меня и настораживает. Именно по этой причине я прошу менеджмент помочь Итудису в налаживании психологического состояния команды», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, 24 января стало известно, что у Джеймса, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с Итудисом, случилась новая размолвка с наставником. Защитник был отстранён, но позже ЦСКА объявил, что Майк останется в команде.
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