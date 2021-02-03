Кевин Дюрант установил рекорд последних 60 лет в НБА

Форвард Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» преодолел отметку в 500 набранных очков в составе «Бруклин Нетс», что позволило ему в очередной раз вписать своё имя в статистическую историю лиги.
«Дюрант набрал 500 очков с «Нетс» всего за 17 игр. Это второй результат в истории НБА. Только Уилт Чемберлен сделал это быстрее с «Уорриорз» в сезоне-1959/1960 (14 игр)», — сообщается в «твиттере» ESPN Stats.
Кевин, будучи игроком «Голден Стэйт Уорриорз», получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс». После этого он присоединился к «Нетс», но смог дебютировать за «Бруклин» лишь 22 декабря 2020 года.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
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