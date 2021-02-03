Гомельский оценил поступок Кайри Ирвинга, который купил дом семье Джорджа Флойда

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал о своём отношении к разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу.

«Думать что-либо определённое о Кайри Ирвинге как о человеке я не имею права. Я с ним не знаком, никогда не слышал его интервью, только читал. И все они касались исключительно баскетбола. Подарить семье пострадавшего от произвола полиции и погибшего в результате такого насилия человека — несомненно, благородный поступок.



Как игрок, Ирвинг обладает феноменальной техникой и потрясающей скоростью. Он умеет пользоваться этими качествами. Про таких говорят, что он мог бы стать чемпионом мира по игре 1х1. Однако причины, по которым Ирвинг сначала пропустил пару матчей «Нетс», а затем был посажен на карантин из-за нарушений протокола НБА по антиковидным мерам, не показались мне уважительными. И главным мерилом полезности Кайри как члена команды будет результат команды, а не статистика игрока», — написал Гомельский на своём сайте.