Дрю Гордон: менять команду в разгар сезона сложно, но в «Локо» играют умные парни

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон рассказал о переходе в клуб из саратовского «Автодора».



«Менять команду в разгар сезона сложно, но в “Локо” играют умные ребята. Правда у нас пока не было возможности найти взаимопонимание на тренировках, но это вопрос времени. Как я и сказал, у меня высококлассные партнёры и отличный тренер, который понимает, чего он хочет от каждого игрока на площадке. Я просто постараюсь влиться в команду как можно скорее», — приводит слова Гордона тележурнал «Вид сверху».



Гордон начал сезон в саратовском «Автодоре», но в конце января покинул клуб и подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». В составе новой команды центровой дебютировал в матче против «Зенита» 31 января. Гордон набрал 15 очков, совершил 2 подбора и отдал 1 передачу за 27 минут.