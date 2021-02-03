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Дрю Гордон: менять команду в разгар сезона сложно, но в «Локо» играют умные парни

Дрю Гордон: менять команду в разгар сезона сложно, но в «Локо» играют умные парни
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Американский центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон рассказал о переходе в клуб из саратовского «Автодора».

«Менять команду в разгар сезона сложно, но в “Локо” играют умные ребята. Правда у нас пока не было возможности найти взаимопонимание на тренировках, но это вопрос времени. Как я и сказал, у меня высококлассные партнёры и отличный тренер, который понимает, чего он хочет от каждого игрока на площадке. Я просто постараюсь влиться в команду как можно скорее», — приводит слова Гордона тележурнал «Вид сверху».

Гордон начал сезон в саратовском «Автодоре», но в конце января покинул клуб и подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». В составе новой команды центровой дебютировал в матче против «Зенита» 31 января. Гордон набрал 15 очков, совершил 2 подбора и отдал 1 передачу за 27 минут.

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