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«Вашингтон» очертил требования по обмену Брэдли Била

«Вашингтон» очертил требования по обмену Брэдли Била
Баскетбол / НБА 0
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Команда Национальной баскетбольной лиги «Вашингтон Уизардс» очертила требования по обмену защитника Брэдли Била, сообщает Pickandroll.

По словам Майкла Скотто в его отчёте на сайте Hoopshype, несколько руководителей команд НБА подсчитали, что для того, чтобы 27-летний атакующий защитник покинул столицу, понадобится выполнить список условий, который будет меньше, чем у Джеймса Хардена, и больше, чем у Джру Холидэя.

В то же время многие считают, что для того, чтобы получить согласие на обмен, «Вашингтон» попросит два или три пика в первом раунде на будущих драфтах.

Наряду с Расселлом Уэстбруком Бил является главной звездой команды. Нынешний сезон у него пока лучший в карьере. После четверти матчей регулярного чемпионата Брэдли является лучшим скорером сезона. В чемпионате принял участие в 15 матчах, набирая в них 34,9 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,7 передачи.

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