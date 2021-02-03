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Легенда ЦСКА Виктор Хряпа ответил на вопрос, чем сейчас занимается

Легенда ЦСКА Виктор Хряпа ответил на вопрос, чем сейчас занимается
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывший капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа рассказал, что помогает тренеру столичного «Динамо» Николаю Марченко. Марченко возглавляет команду игроков 2005 года рождения.

«В „Динамо“ тружусь волонтёром, помогаю главному тренеру», — приводит слова Хряпы «Р-Спорт».

Согласно официальной информации, Хряпа занимает должность старшего тренера «Динамо», в котором выступает его сын Владимир.

Хряпа выступал в составе московского ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008-го по 2018-й. Помимо выступлений в ЦСКА Хряпа играл в саратовском «Автодоре», а также провёл несколько лет в НБА, играя в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз». Виктор Хряпа — двукратный чемпион Евролиги.

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