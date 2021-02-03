Легенда ЦСКА Виктор Хряпа ответил на вопрос, чем сейчас занимается
Бывший капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа рассказал, что помогает тренеру столичного «Динамо» Николаю Марченко. Марченко возглавляет команду игроков 2005 года рождения.
«В „Динамо“ тружусь волонтёром, помогаю главному тренеру», — приводит слова Хряпы «Р-Спорт».
Согласно официальной информации, Хряпа занимает должность старшего тренера «Динамо», в котором выступает его сын Владимир.
Хряпа выступал в составе московского ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008-го по 2018-й. Помимо выступлений в ЦСКА Хряпа играл в саратовском «Автодоре», а также провёл несколько лет в НБА, играя в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз». Виктор Хряпа — двукратный чемпион Евролиги.
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