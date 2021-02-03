НБА признала судейскую ошибку в решающий момент матча «Бруклин» — «Клипперс»

НБА опубликовала отчёт о работе судей в последние две минуты игрового времени матча между «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф в своём «твиттере».
Лига признала, что одно решение было неверным в концовке встречи. «Бруклин» за две секунды до сирены вводил мяч в игру, ведя с преимуществом в два очка. Мяч получил Кайри Ирвинг, после чего Пол Джордж якобы нарушил правила. Согласно отчёту, Джордж не фолил, так как сыграл чисто в мяч. При этом было обратное нарушение правил — Кавай Леонард в этот момент задел нижнюю часть тела Ирвинга.
Напомним, «Бруклин Нетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:120. Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (39 очков), Кевин Дюрант (28 очков и 9 подборов) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (23 очка, 11 подборов и 14 передач). У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (33 очка), Пол Джордж (26 очков) и Николя Батюм (21 очко).
- 3 февраля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:37
-
22:15
-
21:58
-
20:44
-
19:53
-
19:00
-
18:48
-
18:17
-
17:53
-
17:47
-
17:42
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:23
-
12:38
-
12:35
-
11:40
-
11:23
-
10:45
-
10:33
-
10:27
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
08:53
-
07:10
-
00:36
-
00:14