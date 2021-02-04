Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»

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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс», которая завершилась победой хозяев паркета со счётом 130:110.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся трип-даблом из 21 очка, 14 подборов и 10 передач.

Лучшую результативность в составе «Индианы» продемонстрировал литовский форвард Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл – 33 очка, 12 подборов и 6 передач.

«Милуоки», проведя 21 игру в сезоне-2020/2021, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — 5-е.

В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс» обыграл на выезде «Шарлотт Хорнетс» (118:111), одержав 4-ю победу кряду. У Джоэла Эмбиида дабл-дабл (34 очка, 11 подборов и 2 передачи).