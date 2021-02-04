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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»
Баскетбол / НБА 0
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс», которая завершилась победой хозяев паркета со счётом 130:110.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся трип-даблом из 21 очка, 14 подборов и 10 передач.

Лучшую результативность в составе «Индианы» продемонстрировал литовский форвард Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл – 33 очка, 12 подборов и 6 передач.

«Милуоки», проведя 21 игру в сезоне-2020/2021, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — 5-е.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Форбс - 20, Портис - 18, Дивинченцо - 16, Миддлтон - 12, Лопес - 11, Холидэй - 11, Крэйг - 8, Огастин - 6, Коннотон - 3, Адетокунбо - 2, Уилсон - 2, Адамс, Дьяките, Меррилл, Нвора
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 33, Холидэй - 15, Макдермотт - 13, Брогдон - 12, Холидей - 11, Битадзе - 6, Макконнелл - 6, Мартин - 4, Сэмпсон - 3, Тёрнер - 3, Лэмб - 2, Самнер - 2, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Стэнли, Уоррен

В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс» обыграл на выезде «Шарлотт Хорнетс» (118:111), одержав 4-ю победу кряду. У Джоэла Эмбиида дабл-дабл (34 очка, 11 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
111 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Болл - 22, Хэйворд - 22, Грэм - 18, Бриджес - 16, Монк - 13, Зеллер - 9, Мартин - 9, Бийомбо - 2, Вашингтон, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Риллер, Ричардс, Розир
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Харрис - 26, Грин - 16, Симмонс - 15, Милтон - 13, Тибулл - 5, Ховард - 5, Коркмаз - 4, Брэдли, Джо, Карри, Макси, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Фергюсон
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