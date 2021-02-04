«Сакраменто» обыграл «Бостон». Тейтум был близок к трипл-даблу

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сакраменто Кингз» обыграл на домашнем паркете «Бостон Селтикс» со счётом 116:111.
Лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который был близок к трипл-даблу, но ограничился лишь дабл-даблом из 27 очков, 10 передач и 9 подборов.
Самый значительный вклад в победу «Сакраменто» внёс разыгрывающий Де'Аарон Фокс, на счету которого также дабл-дабл – 26 очков, 1 подбор и 11 передач.
«Сакраменто» одержал 4-ю победу в последних 5 встречах, а «Бостон» уступил в 3 из 5 матчей.
«Сакраменто» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Бостон» — 4-й на Западе.
В параллельной игре 28 очков Зайона Уильямсона принесли «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромную победу над «Финикс Санз».
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