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«Сакраменто» обыграл «Бостон». Тейтум был близок к трипл-даблу

«Сакраменто» обыграл «Бостон». Тейтум был близок к трипл-даблу
Баскетбол / НБА 0
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сакраменто Кингз» обыграл на домашнем паркете «Бостон Селтикс» со счётом 116:111.

Лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который был близок к трипл-даблу, но ограничился лишь дабл-даблом из 27 очков, 10 передач и 9 подборов.

Самый значительный вклад в победу «Сакраменто» внёс разыгрывающий Де'Аарон Фокс, на счету которого также дабл-дабл – 26 очков, 1 подбор и 11 передач.

«Сакраменто» одержал 4-ю победу в последних 5 встречах, а «Бостон» уступил в 3 из 5 матчей.

«Сакраменто» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Бостон» — 4-й на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Барнс - 24, Халибёртон - 21, Хилд - 15, Багли III - 9, Уайтсайд - 9, Холмс - 7, Робинсон - 3, Джозеф - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 21, Томпсон - 17, Тайс - 11, Уильямс - 9, Тиг - 7, Оджелей - 5, Уильямс - 5, Грин - 3, Уотерс - 3, Эдвардс - 3, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Смарт, Уокер, Фалль

В параллельной игре 28 очков Зайона Уильямсона принесли «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромную победу над «Финикс Санз».

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 101
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Ингрэм - 23, Болл - 18, Адамс - 11, Бледсо - 11, Редик - 10, Харт - 10, Александер-Уолкер - 6, Эрнангомес - 4, Льюис - 2, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Хэйс
Финикс Санз: Букер - 25, Эйтон - 13, Надер - 11, Пол - 10, Бриджес - 8, Джонсон - 8, Мур - 7, Камински - 6, Гэллоуэй - 5, Джонс - 5, Краудер - 3, Александер, Картер, Пэйн, Смит, Шарич
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