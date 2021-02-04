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Эксперт назвал игрока, который убивает «Голден Стэйт»

Эксперт назвал игрока, который убивает «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Журналист и инсайдер Ник Фриделл раскритиковал форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре за его нестабильность, заявив, что она убивает команду.

«Убре начал игру, реализовав 4 из 4 бросков. Затем он смазал данк в начале второй четверти. Келли закончил матч с точностью 1/7 после этого и рейтингом «-25». Его нестабильность убивает «Уорриорз». Это станет ещё более очевидно, поскольку травмы продолжают накапливаться», — написал Фриделл на своей странице в «Твиттере».

25-летний форвард перешёл в «Голден Стэйт» из «Финикс Санз» в прошлом году. В начале сезона появились слухи о его обмене, но главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что «не планирует никаких изменений в стартовой пятёрке» и доверяет Убре.

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