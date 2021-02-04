Павел Астахов: Йеребко самовольно покинул расположение «Химок» и территорию РФ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с форвардом Юнасом Йеребко. По словам функционера, шведский баскетболист не получал разрешения от руководства покинуть расположение команды в конце декабря.



«Юнас Йеребко 30 декабря самовольно, без всякого согласования с главным тренером и руководством клуба, покинул расположение команды и территорию РФ. Клуб не давал никакого разрешения на эти действия игрока. Если кто-то утверждает обратное, он должен предоставить официальные документы с подтверждением разрешения клуба. Но игрок не просто покинул клуб без разрешения, он и не вернулся на официальные игры 3, 8, 12, 14 января и так далее.



В полном соответствии с его контрактом игрок был оштрафован за пропуск официальных игр и тренировок без уважительных причин, и контракт с ним был расторгнут», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».



Йеребко выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.