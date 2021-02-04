Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Назван громкий обмен, который позволит «Филадельфии» конкурировать с «Бруклином»

Назван громкий обмен, который позволит «Филадельфии» конкурировать с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Эксперты сайта Liberty Ballers, специализирующегося на новостях и анализе игр «Филадельфии Сиксерс» считает, что клуб может обменять из «Торонто Рэпторс» опытного разыгрывающего Кайла Лоури, чтобы конкурировать с мощным составом «Бруклин Нетс».

«После 20 игр «Рэпторс» одержали 9 побед при 12 поражениях и занимают 10-е место на Востоке. Даже если они подают признаки жизни, то останутся в глубине таблицы и максимум будут бороться за последнее место в плей-офф. Таким образом, идея обмена Кайла Лоури станет вездесущей в сознании Масаи Уджири. После 9 сезонов лидер может захотеть завершить карьеру в «Торонто» и побороться за новый перстень.

Чтобы привлечь Кайла, «Сиксерс» придётся расстаться с Дэнни Грином, Майком Скоттом и другими низкооплачиваемыми игроками, включая Матисса Тибулла, которого любят руководители. Им придётся согласиться на отказ от парня, полного потенциала и на низком контракте, ради возрастного Лоури. Но Дэрилу Мори не нужно побеждать в сделке, он хочет выиграть титул», — отмечается в материале издания.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021