Назван громкий обмен, который позволит «Филадельфии» конкурировать с «Бруклином»

Эксперты сайта Liberty Ballers, специализирующегося на новостях и анализе игр «Филадельфии Сиксерс» считает, что клуб может обменять из «Торонто Рэпторс» опытного разыгрывающего Кайла Лоури, чтобы конкурировать с мощным составом «Бруклин Нетс».



«После 20 игр «Рэпторс» одержали 9 побед при 12 поражениях и занимают 10-е место на Востоке. Даже если они подают признаки жизни, то останутся в глубине таблицы и максимум будут бороться за последнее место в плей-офф. Таким образом, идея обмена Кайла Лоури станет вездесущей в сознании Масаи Уджири. После 9 сезонов лидер может захотеть завершить карьеру в «Торонто» и побороться за новый перстень.

Чтобы привлечь Кайла, «Сиксерс» придётся расстаться с Дэнни Грином, Майком Скоттом и другими низкооплачиваемыми игроками, включая Матисса Тибулла, которого любят руководители. Им придётся согласиться на отказ от парня, полного потенциала и на низком контракте, ради возрастного Лоури. Но Дэрилу Мори не нужно побеждать в сделке, он хочет выиграть титул», — отмечается в материале издания.