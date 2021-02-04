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«Хьюстон» выставил запрос по компенсации за Пи Джея Таккера

«Хьюстон» выставил запрос по компенсации за Пи Джея Таккера
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, какую компенсацию хочет получить менеджмент «Хьюстон Рокетс» за обмен опытного форварда Пи Джея Такера.

«Из того, что я слышал, они хотят либо выбор в первом раунде драфта, либо три пика второго раунда. Такие требования значительно сокращают список претендентов на Такера. Большинство команд не смогут пойти на это», — приводит слова Уиндхорста Hoopshype.

Ранее журналист Келли Ико заявил, что «Рокетс» не скажут «нет», если у них будет возможность обменять Такера на хороший драфт-пик или игрока, который мог бы помочь в будущем.

Такер был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 35-м номером командой «Торонто Рэпторс». Он также является чемпионом Израиля (2008) и Германии (2012).

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