«Хьюстон» выставил запрос по компенсации за Пи Джея Таккера

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, какую компенсацию хочет получить менеджмент «Хьюстон Рокетс» за обмен опытного форварда Пи Джея Такера.



«Из того, что я слышал, они хотят либо выбор в первом раунде драфта, либо три пика второго раунда. Такие требования значительно сокращают список претендентов на Такера. Большинство команд не смогут пойти на это», — приводит слова Уиндхорста Hoopshype.



Ранее журналист Келли Ико заявил, что «Рокетс» не скажут «нет», если у них будет возможность обменять Такера на хороший драфт-пик или игрока, который мог бы помочь в будущем.



Такер был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 35-м номером командой «Торонто Рэпторс». Он также является чемпионом Израиля (2008) и Германии (2012).