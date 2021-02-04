«Два разрыва подколенных сухожилий». Пачулия отверг просьбу Карри вернуться в «Уорриорз»

Эксперты отмечают, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в этом сезоне разочарован отсутствием поддержки со стороны партнёров. Он даже обратился к бывшему центровому Зазе Пачулии с предложением вернуться на паркет.
«Стеф передал мне разговор с Пачулией в перерыве матча: «Я увидел его в туннеле и сказал, что его майка на месте и нам нужно всего две минуты от него». Заза на это ответил: «Эти две минуты равняются двум разрывам подколенных сухожилий», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
В прошлом Пачулия выступал за «Голден Стэйт» и дважды выигрывал с командой чемпионский титул. В 2019 году ему предложили работу в клубной структуре.
В НБА он провёл 16 сезонов. В регулярных чемпионатах принял участие в 1098 матчах, набирая в них 6,8 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 1,3 передачи. В плей-офф сыграл в 73 встречах, набирая в них 5,0 очка и собирая 4,4 подбора.
- 4 февраля 2021
-
13:57
-
13:48
-
12:57
-
11:54
-
11:42
-
11:12
-
10:52
-
10:09
-
09:38
-
09:26
-
08:39
-
08:14
-
07:07
-
05:23
-
00:32
- 3 февраля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:37
-
22:15
-
21:58
-
20:44
-
19:53
-
19:00
-
18:48
-
18:17
-
17:53
-
17:47
-
17:42
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:23