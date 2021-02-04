«Два разрыва подколенных сухожилий». Пачулия отверг просьбу Карри вернуться в «Уорриорз»

Эксперты отмечают, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в этом сезоне разочарован отсутствием поддержки со стороны партнёров. Он даже обратился к бывшему центровому Зазе Пачулии с предложением вернуться на паркет.



«Стеф передал мне разговор с Пачулией в перерыве матча: «Я увидел его в туннеле и сказал, что его майка на месте и нам нужно всего две минуты от него». Заза на это ответил: «Эти две минуты равняются двум разрывам подколенных сухожилий», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист The Athletic Энтони Слэйтер.



В прошлом Пачулия выступал за «Голден Стэйт» и дважды выигрывал с командой чемпионский титул. В 2019 году ему предложили работу в клубной структуре.



В НБА он провёл 16 сезонов. В регулярных чемпионатах принял участие в 1098 матчах, набирая в них 6,8 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 1,3 передачи. В плей-офф сыграл в 73 встречах, набирая в них 5,0 очка и собирая 4,4 подбора.