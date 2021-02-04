Кендрик Перкинс рассказал, на кого «Бруклину» нужно обменять Кайри Ирвинга

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что менеджменту «Бруклин Нетс» стоит обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга, чтобы укрепить состав. В качестве подходящих кандидатур он назвал игроков «Нью Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика и Джоша Харта.
«Я рискну и скажу, что «Нетс» надо обменять Кайри, вернув Джей Джей Редика и заполучив Джоша Харта. Парни, которые придут в команду, согласятся на свои роли и впишутся в них. «Бруклину» нужно поставить двух снайперов рядом с Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом, это всё, что им нужно. Команде необходимо улучшить состав и «скамейку». Я поддерживаю такой подход», – приводит слова Перкинса Fadeaway World.
«Бруклин» в настоящий момент занимает третье место в Восточной конференции. На счету подопечных Стива Нэша 14 побед и 9 поражений.
- 4 февраля 2021
-
15:18
-
14:48
-
14:36
-
13:57
-
13:48
-
12:57
-
11:54
-
11:42
-
11:12
-
10:52
-
10:09
-
09:38
-
09:26
-
08:39
-
08:14
-
07:07
-
05:23
-
00:32
- 3 февраля 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:37
-
22:15
-
21:58
-
20:44
-
19:53
-
19:00
-
18:48
-
18:17
-
17:53
-
17:47
-
17:42
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:29