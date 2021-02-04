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Кендрик Перкинс рассказал, на кого «Бруклину» нужно обменять Кайри Ирвинга

Кендрик Перкинс рассказал, на кого «Бруклину» нужно обменять Кайри Ирвинга
Баскетбол / НБА 0
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Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что менеджменту «Бруклин Нетс» стоит обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга, чтобы укрепить состав. В качестве подходящих кандидатур он назвал игроков «Нью Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика и Джоша Харта.

«Я рискну и скажу, что «Нетс» надо обменять Кайри, вернув Джей Джей Редика и заполучив Джоша Харта. Парни, которые придут в команду, согласятся на свои роли и впишутся в них. «Бруклину» нужно поставить двух снайперов рядом с Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом, это всё, что им нужно. Команде необходимо улучшить состав и «скамейку». Я поддерживаю такой подход», – приводит слова Перкинса Fadeaway World.

«Бруклин» в настоящий момент занимает третье место в Восточной конференции. На счету подопечных Стива Нэша 14 побед и 9 поражений.

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