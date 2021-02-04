Игор Кокошков: у «Зенита» есть стратегия. Клуб хочет стать постоянным участником Евролиги

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» под руководством Хавьера Паскуаля в нынешнем сезоне.
«У «Зенита» один из лучших европейских тренеров. Хави Паскуаль — опытный специалист, который возглавлял сильнейшие команды в Европе: «Барселону», «Панатинаикос». Я всегда наслаждался его работой. Даже когда был в НБА, смотрел матчи его команд. У него можно многому научиться.
Манос Пападопулос, который работает спортивным директором, помог «Зениту» собрать отличный состав, подписать опытных игроков. У «Зенита» есть стратегия, они хотят быть в Евролиге. Хотят доказать, что заслуживают места в этом турнире, стать его постоянным участником. Сегодня это одна из самых подготовленных команд. Что показала и первая наша игра, которая выдалась очень интересной. Уверен, что и на этой неделе нас ждёт очень яркое противостояние», — приводят слова Кокошкова «Известия».
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