Экпе Юдо отказался переходить в ЦСКА
Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо отказался переходить в состав московского ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
По информации источника, ЦСКА вёл предварительные переговоры с игроком, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.
Сообщается, что помимо ЦСКА Юдо интересовался ещё один клуб — «Анадолу Эфес». MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2017 году в составе «Фенербахче» находится в статусе свободного агента.
Напомним, ЦСКА рассматривал Юдо в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча — сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69).
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