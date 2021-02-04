Экпе Юдо отказался переходить в ЦСКА

Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо отказался переходить в состав московского ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андреани.



По информации источника, ЦСКА вёл предварительные переговоры с игроком, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.



Сообщается, что помимо ЦСКА Юдо интересовался ещё один клуб — «Анадолу Эфес». MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2017 году в составе «Фенербахче» находится в статусе свободного агента.



Напомним, ЦСКА рассматривал Юдо в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча — сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69).