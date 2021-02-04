Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА

7 марта в Атланте (штат Джорджия, США) пройдёт Матч всех звёзд. Болельщики уже имеют возможность проголосовать за игроков, которых хотели бы видеть на звёздном уик-энде. Предварительные результаты показывают, что лидерство в Западной конференции у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, за которого отдано уже более 2,2 млн голосов. Второе место на Западе — у лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри 2,1 млн. Далее расположились центровой «Денвера» Никола Йокич (1,4 млн), звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич (1,3 млн) и форвард «Клипперс» Кавай Леонард (1,2 млн).
В голосовании в Восточной конференции лидирует форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, получивший более 2,3 млн голосов. Второе место — у Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». Далее идут центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (1,5 млн), лидер «Вашингтона» Брэдли Бил (1,3 млн) и разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг (1 млн), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Джей Спирс.
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