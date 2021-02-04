Дюрант: думаю, что защиту Хардена недооценивают

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что защитные навыки его напарника по команде Джеймса Хардена сильно недооценивают.

«Когда он начинал карьеру в «Оклахоме», мы просили играть его против лучших резервистов соперников. Он знал, что ему необходимо делать в обороне. Когда он перебрался в «Хьюстон», то настолько контролировал нападение, что вынужден был искать компромиссы с игрой в защите. Но Джеймс всегда был хорош в перехватах, он хорош в посте и умеет использовать физическую мощь. Так что он разносторонний защитник. Если мы попросим его сыграть против кого-либо, он выполнит работу. Полагаю, его защиту недооценивают», — приводит слова Дюранта Sportando.

Напомним, после перехода Хардена в «Бруклин» команда стала демонстрировать худшую защиту в лиге.