Дюрант: думаю, что защиту Хардена недооценивают

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что защитные навыки его напарника по команде Джеймса Хардена сильно недооценивают.
«Когда он начинал карьеру в «Оклахоме», мы просили играть его против лучших резервистов соперников. Он знал, что ему необходимо делать в обороне. Когда он перебрался в «Хьюстон», то настолько контролировал нападение, что вынужден был искать компромиссы с игрой в защите. Но Джеймс всегда был хорош в перехватах, он хорош в посте и умеет использовать физическую мощь. Так что он разносторонний защитник. Если мы попросим его сыграть против кого-либо, он выполнит работу. Полагаю, его защиту недооценивают», — приводит слова Дюранта Sportando.
Напомним, после перехода Хардена в «Бруклин» команда стала демонстрировать худшую защиту в лиге.
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