«Барселона» потерпела поражение от «Анадолу Эфес»

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«Барселона» в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграла «Анадолу Эфес» — 86:88 (22:27, 28:26, 15:19, 21:16).



В составе «Барселоны» лучшую статистику показали тяжёлый форвард Никола Миротич (24 очка), центровой Брэндон Дэвис (14 очков), атакующий защитник Кори Хиггинс (12 очков) и разыгрывающий Ник Калатес (9 очков). У «Анадолу Эфес» самыми результативными на площадке были разыгрывающий Василие Мицич (26 очков), защитник Шейн Ларкин (19 очков), тяжёлый форвард Крис Синглтон (13 очков) и центровой Сертач Шанлы (12 очков).

«Барселона» (17-7) осталась на первом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Анадолу Эфес» (13-10) благодаря победе сумел подняться в зону плей-офф/

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