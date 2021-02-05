«Голден Стэйт» набрал 147 очков и разгромил «Даллас» благодаря 40 очкам Убре

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 147:116.

Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Лука Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).

В следующем матче 7 февраля команды вновь сыграют друг с другом.

В рамках игрового дня «Атланта Хоукс» уступил «Юте Джаз» (91:112), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (121:105). Также в эти минуты свои матчи проводят «Мемфис Гриззлиз» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс».