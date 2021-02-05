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«Голден Стэйт» набрал 147 очков и разгромил «Даллас» благодаря 40 очкам Убре

«Голден Стэйт» набрал 147 очков и разгромил «Даллас» благодаря 40 очкам Убре
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 147:116.

Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Лука Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).

В следующем матче 7 февраля команды вновь сыграют друг с другом.

В рамках игрового дня «Атланта Хоукс» уступил «Юте Джаз» (91:112), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (121:105). Также в эти минуты свои матчи проводят «Мемфис Гриззлиз» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс».

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 147
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 25, Хардуэй-младший - 19, Брансон - 18, Ричардсон - 6, Финни-Смит - 5, Бёрк - 4, Марьянович - 4, Коли-Стайн - 3, Джонсон - 2, Клебер - 2, Пауэлл - 1, Бей, Грин, Ивунду, Терри, Хинтон
Голден Стэйт Уорриорз: Убре - 40, Карри - 28, Уиггинс - 18, Ли - 17, Тоскано-Андерсон - 14, Мюлдер - 12, Грин - 11, Бэйзмор - 5, Уонамэйкер - 2, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
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