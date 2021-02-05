Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Денвер Наггетс» со счётом 114:93.

Лучшими в составе победителей стали Леброн Джеймс (27 очков, 10 подборов и 10 передач), Деннис Шрёдер (21 очко) и Тайлен Хортон-Такер (17 очков). Также Энтони Дэвис оформил дабл-дабл (13 очков и 10 подборов).

У «Денвера» самыми результативными на паркете были Джамал Маррей (20 очков), Монте Моррис (16 очков) и Джамайкл Грин (14 очков).

В рамках игрового дня «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Хьюстон Рокетс» (103:115), «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Даллас Маверикс» (147:116), «Атланта Хоукс» уступил «Юте Джаз» (91:112), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (121:105).