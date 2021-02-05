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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Денвер Наггетс» со счётом 114:93.

Лучшими в составе победителей стали Леброн Джеймс (27 очков, 10 подборов и 10 передач), Деннис Шрёдер (21 очко) и Тайлен Хортон-Такер (17 очков). Также Энтони Дэвис оформил дабл-дабл (13 очков и 10 подборов).

У «Денвера» самыми результативными на паркете были Джамал Маррей (20 очков), Монте Моррис (16 очков) и Джамайкл Грин (14 очков).

В рамках игрового дня «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Хьюстон Рокетс» (103:115), «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Даллас Маверикс» (147:116), «Атланта Хоукс» уступил «Юте Джаз» (91:112), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (121:105).

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 93
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Шрёдер - 21, Хортон-Такер - 17, Дэвис - 13, Харрелл - 13, Кузма - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Марк Газоль - 2, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кейкок, Кук, Маккинни, Моррис, Мэттьюз
Денвер Наггетс: Маррей - 20, Моррис - 16, Грин - 14, Йокич - 13, Бартон - 9, Портер - 8, Миллсэп - 6, Ннаджи - 3, Хартенштайн - 3, Бол - 1, Дозьер, Кампаццо, Уиттингтон, Харрис, Ховард, Хэмптон, Чанчар
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