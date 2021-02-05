Леброн Джеймс установил рекорд НБА и превзошёл Уилта Чемберлена

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (114:93) обошёл легендарного Уилта Чемберлена и поднялся на 3-е место в истории НБА по количеству попаданий с игры.
Чемберлен за карьеру записал на свой счёт 12 681 попадание с игры. Леброн, у которого их теперь 12 682, уступает теперь лишь Кариму Абдул-Джаббару (15 837) и Карлу Мэлоуну (13 528).
На старте сезона Джеймс выдал 23 игры подряд, в которых набирал 15+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. Это самая длинная подобная серия в истории НБА.
В игре с «Наггетс» Джеймс оформил свой 8-й трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 10 передач) после того, как ему исполнилось 35 лет. Он повторил рекорд лиги, который ранее принадлежал Джейсону Кидду, для игроков в таком возрасте.
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