Леброн Джеймс установил рекорд НБА и превзошёл Уилта Чемберлена

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (114:93) обошёл легендарного Уилта Чемберлена и поднялся на 3-е место в истории НБА по количеству попаданий с игры.

Чемберлен за карьеру записал на свой счёт 12 681 попадание с игры. Леброн, у которого их теперь 12 682, уступает теперь лишь Кариму Абдул-Джаббару (15 837) и Карлу Мэлоуну (13 528).



На старте сезона Джеймс выдал 23 игры подряд, в которых набирал 15+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. Это самая длинная подобная серия в истории НБА.



В игре с «Наггетс» Джеймс оформил свой 8-й трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 10 передач) после того, как ему исполнилось 35 лет. Он повторил рекорд лиги, который ранее принадлежал Джейсону Кидду, для игроков в таком возрасте.