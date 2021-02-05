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Келли Убре провёл лучшую игру в карьере, покорив достижение Стефена Карри и Клэя Томпсона

Келли Убре провёл лучшую игру в карьере, покорив достижение Стефена Карри и Клэя Томпсона
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» набрал 40 очков и обновил личный рекорд результативности. За 36 минут он реализовал 14 из 21 с игры, включая 7 из 10 трёхочковых. В его активе также 8 подборов и 2 передачи.

Как отмечается в «Твиттере» StatMuse, Келли — первый игрок франшизы «Уорриорз» после Стефена Карри и Клэя Томпсона, кто в одном матче набрал 40+ очков, при 7+ попаданиях из-за дуги.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.

«Уорриорз» на выезде разгромили «Маверикс» со счётом 147:116. Лучшими в составе победителей были Убре, Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Лука Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).

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