Чарльз Баркли резко высказался о матче «Даллас» — «Голден Стэйт»

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли признался, что ему не понравилось наблюдать за тем, как игроки «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» бросали трёхочковые, действуя против маленькой пятёрки соперника.



«Вы сидите и смотрите этот дурацкий баскетбол. Просто швыряние трёхочковых всю игру. Если мяч попадает, мы выигрываем, нет – проигрываем. Довольно, тупицы», – заявил Баркли после встречи.

Баскетболисты «Далласа» за игру исполнили 50 дальних бросков. «Уорриорз» в итоге разгромили «Маверикс» со счётом 147:116. Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).