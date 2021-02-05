Игрок «Голден Стэйт» назвал Луку Дончича «мелким сопляком»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Дэмион Ли в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» адресовал грубую фразу разыгрывающему техасцев Луке Дончичу.



Ли под кольцом разобрался с Дончичем и забил с фолом. Он эмоционально отпраздновал своё попадание и прокричал в адрес словенца «мелкий сопляк». Этот момент попал в трансляцию.



«Уорриорз» на выезде разгромили «Маверикс» со счётом 147:116. Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков), Эндрю Уиггинс (18 очков) и Ли (17 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков), Тим Хардуэй (19 очков).