Гомельский назвал трёх центровых Евролиги, которые теоретически подошли бы ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал трёх центровых Евролиги, которые могли бы подойти ЦСКА в качестве замены травмированному Николе Милутинову.



«На сегодняшний день в Европе теоретически ЦСКА бы подошли Тавареш, Дэвис, Данстон. Но все они недоступны», — написал Гомельский на своём сайте.



Накануне стало известно, что бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо отказался переходить в ЦСКА. «Армейцы» вели предварительные переговоры с игроком, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.



Сообщалось, что помимо ЦСКА Юдо интересовался ещё один клуб — «Анадолу Эфес». MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2017 году в составе «Фенербахче» находится в статусе свободного агента.