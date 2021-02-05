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Гомельский назвал трёх центровых Евролиги, которые теоретически подошли бы ЦСКА

Гомельский назвал трёх центровых Евролиги, которые теоретически подошли бы ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал трёх центровых Евролиги, которые могли бы подойти ЦСКА в качестве замены травмированному Николе Милутинову.

«На сегодняшний день в Европе теоретически ЦСКА бы подошли Тавареш, Дэвис, Данстон. Но все они недоступны», — написал Гомельский на своём сайте.

Накануне стало известно, что бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо отказался переходить в ЦСКА. «Армейцы» вели предварительные переговоры с игроком, однако он принял решение остаться в США по личным причинам.

Сообщалось, что помимо ЦСКА Юдо интересовался ещё один клуб — «Анадолу Эфес». MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2017 году в составе «Фенербахче» находится в статусе свободного агента.

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