Гомельский: Джеймс не в лучшей форме. А у Итудиса вариантов построить нападение было мало

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре защитника московского ЦСКА Майка Джеймса в матче 24-го тура Евролиги с «Валенсией» на фоне его недавнего конфликта с главным тренером красно-синих Димитрисом Итудисом.
«Вижу, что Джеймс находится не в лучшей форме. Это и про работу ног в защите, и про процент реализации бросков, и про его потери. Но вижу и то, что он боролся за победу. Так, как умеет. А у Итудиса вариантов построить нападение было мало по объективным причинам», — написал Гомельский на своём сайте.
«Армейцы» уступили испанскому клубу после двух овертаймов со счётом 103:105. Лучшую статистику в составе ЦСКА показал именно Джеймс, записавший в свой актив 37 очков. Йоханнес Фойгтман набрал 17 баллов. Самыми результативными в составе «Валенсии» стали Клемен Препелич и Никола Калинич — по 22 очка.
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