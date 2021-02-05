Президент ЦСКА высказался о поиске вариантов усиления состава и поражении от «Валенсии»

Президент московского ЦСКА прокомментировал поражение армейцев в матче 24-го тура Евролиги с «Валенсией» (103:105, ОТ), а также поделился мнением о слухах про возможные трансферы.



«Как всегда с улыбкой читаем фейковые новости про игроков, с которыми якобы ведём переговоры, особенно смешно читать про тех, кто отказал ЦСКА. Мы рассматриваем варианты усиления состава, но все прогнозы «экспертов» про кандидатов ничего, кроме удивления, не вызывают.



11 лет назад в похожих кризисных обстоятельствах, с обилием травм лидеров мы уступили в Валенсии "-25", и вообще не имели шансов на победу. Уверен, что до вчерашней игры мало кто мог предположить, что ЦСКА уступит лишь во втором «лотерейном» овертайме. Нам просто не хватило сил и немного удачи. Несмотря на результат, матч однозначно можно занести в актив, проигрывая по ходу встречи 15 очков, мы боролись и проявили характер.



До следующего матча Евролиги есть две недели, правда, за это время трижды предстоит сыграть в Единой лиге ВТБ, но в целом есть небольшая возможность перевести дух, залечить травмы и провести перезагрузку. Верим в себя и обязательно отблагодарим победами тех, кто верит в нас», — цитирует Ватутина ТАСС.