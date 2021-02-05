Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Майами» наметил 5 целей на усиление проблемной позиции

«Майами» наметил 5 целей на усиление проблемной позиции
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон назвал имена баскетболистов, которые в обозримом будущем могут усилить «Майами Хит». В частности, речь идёт о проблемной позиции тяжёлого форварда.

По словам Джексона, руководство «Хит» могло бы изучить несколько вариантов. Так, интересными бы для флоридцев были опции с приобретением одного из лидеров «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа. Кроме того, в числе вариантов один из ключевых игроков «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен, лидер «Атланты Хоукс» Джон Коллинз, ещё один опытный баскетболист из «Сан-Антонио» Руди Гэй, а также некогда один из топ-проспектов лиги Джабари Паркер. Напомним, «Майами» проиграл 7 из 8 последних матчей и находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021