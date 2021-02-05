«Майами» наметил 5 целей на усиление проблемной позиции
Обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон назвал имена баскетболистов, которые в обозримом будущем могут усилить «Майами Хит». В частности, речь идёт о проблемной позиции тяжёлого форварда.
По словам Джексона, руководство «Хит» могло бы изучить несколько вариантов. Так, интересными бы для флоридцев были опции с приобретением одного из лидеров «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа. Кроме того, в числе вариантов один из ключевых игроков «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен, лидер «Атланты Хоукс» Джон Коллинз, ещё один опытный баскетболист из «Сан-Антонио» Руди Гэй, а также некогда один из топ-проспектов лиги Джабари Паркер. Напомним, «Майами» проиграл 7 из 8 последних матчей и находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.
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