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«Бруклин» дома проиграл «Торонто», несмотря на дабл-дабл Хардена

«Бруклин» дома проиграл «Торонто», несмотря на дабл-дабл Хардена
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 123:117.

В составе победителей лучшими на площадке были Паскаль Сиакам (33 очка и 11 подборов), Кайл Лоури (30 очков) и Норман Пауэлл (18 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в матче стали Джо Харрис (19 очков), Джеймс Харден (17 очков и 12 передач) и Кайри Ирвинг (15 очков).

В рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:114), «Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» (123:119), «Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» (105:123), «Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» (103:106), «Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» (121:138), «Майами Хит» – «Вашингтон Уизардс» (122:95).

Также свои матчи проводят «Финикс Санз» с «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Бостон Селтикс».

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 123
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Харрис - 19, Харден - 17, Грин - 15, Ирвинг - 15, Браун - 13, Шамет - 12, Джордан - 10, Дюрант - 8, Луваву-Кабарро - 8, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Шамперт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Лоури - 30, Пауэлл - 18, Буше - 17, Ванвлит - 11, Бэйнс - 9, Бембри - 5, Ануноби, Ватанабэ, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис
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