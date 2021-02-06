«Бруклин» дома проиграл «Торонто», несмотря на дабл-дабл Хардена

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 123:117.

В составе победителей лучшими на площадке были Паскаль Сиакам (33 очка и 11 подборов), Кайл Лоури (30 очков) и Норман Пауэлл (18 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в матче стали Джо Харрис (19 очков), Джеймс Харден (17 очков и 12 передач) и Кайри Ирвинг (15 очков).

В рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:114), «Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» (123:119), «Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» (105:123), «Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» (103:106), «Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» (121:138), «Майами Хит» – «Вашингтон Уизардс» (122:95).

Также свои матчи проводят «Финикс Санз» с «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Бостон Селтикс».