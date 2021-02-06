«Бостон» обыграл «Клипперс», у Тейтума 34 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 119:115.
Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (34 очка), Кемба Уокер (24 очка) и Карсен Эдвардс (16 очков). У «Клипперс» самыми результативными на паркете стали оформивший дабл-дабл Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов), Лу Уильямс (18 очков) и Николя Батюм (16 очков).
Следующий матч 7 февраля «Бостон» проведёт на выезде с «Финикс Санз», а «Клипперс» примут «Сакраменто Кингз».
В рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Финикс Санз» – «Детройт Пистонс» (109:92), «Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:114), «Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» (123:119), «Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» (105:123), «Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» (103:106), «Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» (121:138), «Майами Хит» – «Вашингтон Уизардс» (122:95).
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