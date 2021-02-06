«Клипперс» потеряли Пола Джорджа из-за травмы
«Лос-Анджелес Клипперс» лишился одного из лидеров команды, форварда Пола Джорджа, сообщат ESPN.
Баскетболист пропустил матч регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» из-за опухания пальца на ноге. Точные сроки его возвращения пока неизвестны.
«Нам будет не хватать Джорджа. Желаем ему скорейшего выздоровления. Пытаемся выяснить больше о его травме. Не знаю точно, когда он начал испытывать дискомфорт, просто надеюсь, что он быстро вернётся в строй», — сказал главный тренер команды Тайрон Лю.
Без Джорджа команда из Калифорнии на домашней арене уступила «Бостон Селтикс» (115:119). Пол в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 20 матчах, набирая в них 24,4 очка, собирая 6,2 подбора и совершая 5,5 передачи.
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