Кевина Дюранта заставили уйти с площадки в разгар игры. Он устроил разнос НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэйпторс» (117:123) был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку из-за требований протокола НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Дюрант начал игру на скамейке запасных из-за неубедительного теста на COVID-19 у человека, с которым он контактировал в пятницу. Позже этот человек сдал положительный тест на коронавирус, что привело к снятию Дюранта с площадки в разгар матча. Кевин успел провести на площадке 19 минут и набрал 8 очков, 6 подборов и 5 передач. Дюрант в этом сезоне пропустил три матча из-за протокола по отслеживанию контактов. Игрок перенёс коронавирус в марте прошлого года. Форвард не полетит с командой в Филадельфию на матч с «Сиксерс».
«Выпустите меня на свободу. НБА, ваши болельщики не тупые! Их не обманешь вашей тупой пиар-тактикой. Чёрт возьми, я не знаю того, с кем контактировал, но должен сидеть под замком», – написал Дюрант в «Твиттере».
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