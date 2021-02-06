Ламело Болл установил рекорд франшизы «Хорнетс»

Новобранец НБА, защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» установил рекорд франшизы. Болл стал самым молодым игроком в истории клуба, кому удалось набрать 30 очков за игру. В матче с командой из Солт-Лейк-Сити Ламело стал лучшим в составе «Шарлотт».

За 39 минут игрового времени он собрал коллекцию из 34 очков, 4 подборов, 8 передач и 2 перехватов. Это его лучшее выступление в сезоне. Невзирая на такую результативность Болла, «Хорнетс» проиграли «Юте» со счётом 121:138.

Ламело Болл был выбран на драфте-2020 под третьим номером. Не так давно тренер команды из Северной Каролины Джеймс Боррего стал сокращать игровое время Болла и всё чаще оставлял его на скамье запасных.