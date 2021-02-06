Ламело Болл установил рекорд франшизы «Хорнетс»
Новобранец НБА, защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» установил рекорд франшизы. Болл стал самым молодым игроком в истории клуба, кому удалось набрать 30 очков за игру. В матче с командой из Солт-Лейк-Сити Ламело стал лучшим в составе «Шарлотт».
За 39 минут игрового времени он собрал коллекцию из 34 очков, 4 подборов, 8 передач и 2 перехватов. Это его лучшее выступление в сезоне. Невзирая на такую результативность Болла, «Хорнетс» проиграли «Юте» со счётом 121:138.
Ламело Болл был выбран на драфте-2020 под третьим номером. Не так давно тренер команды из Северной Каролины Джеймс Боррего стал сокращать игровое время Болла и всё чаще оставлял его на скамье запасных.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
14:40
-
14:00
-
13:26
-
12:18
-
11:33
-
10:42
-
10:29
-
09:50
-
09:36
-
08:50
-
06:32
-
00:54
- 5 февраля 2021
-
23:37
-
22:42
-
21:54
-
20:32
-
19:05
-
17:28
-
15:43
-
15:18
-
14:03
-
13:31
-
12:50
-
11:53
-
11:10
-
10:04
-
09:54
-
09:43
-
09:24
-
08:49
-
08:23
-
07:12
-
01:30
-
01:16
- 4 февраля 2021
-
23:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам