«Деньги оказались важнее здоровья». Кавай, Яннис, Уокер, Энтони против Матча звёзд НБА

Звёзды НБА продолжают выступать против идеи проведения Матча всех звёзд в нынешнем сезоне. Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отметил, что боссы НБА настаивают на Матче звёзд только ради денег.

«Все мы знаем, почему нам нужно сыграть там. На кону стоят деньги. Это возможность заработать больше. Деньги оказались важнее здоровья. Мы играем во время пандемии, мы соблюдаем все эти протоколы и правила, так что я даже не удивлён», — приводит слова Леонарда ESPN.

Такую же точку зрения выразил и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Действующий MVP отметил, что ему «плевать на Матч всех звёзд» в нынешние времена. Несколько свободных дней он предпочёл бы провести с семьёй.

Кроме Леонарда и Адетокунбо против проведения звёздного уик-энда высказались также Кармело Энтони и Кемба Уокер.