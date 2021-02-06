Звезда женской НБА показала откровенное фото в бикини

Баскетболистка клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» и сборной Австралии 29-летняя Лиз Кэмбидж опубликовала в своём «инстаграме» серию снимков в бикини. На фото девушка позирует на диване.

Если фото у вас не отображается, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Кэмбидж, которая выступает за клуб женской НБА «Лас-Вегас Эйсес», в прошлом году снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.



«Если я позирую для Playboy, значит я сексуальная. Да, я спортсмен, мой рост 203 сантиметра, и я люблю секс. И что? Я человек. Если я спортсменка, разве я не могу быть сексуальной? Я должна только сидеть, молчать, тренироваться и играть? Но я хочу быть женственной», — рассказала ранее о своём решении спортсменка.