Названы два сценария в ситуации Андре Драммонда в «Кливленде»

«Кливленд Кавальерс» рассматривает два варианта развития событий в ситуации центрового Андре Драммонда, сообщает HoopsHype.



По информации источника, клуб может обменять игрока до крайнего срока обмена, который наступает 25 марта. При этом, как сообщается, взамен «Кливленд» может получить один или два драфт-пика будущих драфтов НБА.



Вторым вариантом называют возможный выкуп контракта игрока и его переход в другой клуб на правах свободного агента.



Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе минувшего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана. На драфте НБА 2012 года Андре был выбран под девятым номером. По итогам первого сезона в лиге его включили во вторую символическую сборную новичков.