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50 очков Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

50 очков Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:114.

Самым результативным в составе победителей стал Де'Аарон Фокс, записав в свой актив 24 очка. Ричаун Холмс и Хассан Уайтсайд оформили по дабл-даблу.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 12 передач. Пол Миллсэп записал в свой актив 14 очков.

Таким образом, «Сакраменто» продлил победную серию в НБА до трёх матчей. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер» сыграет с «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
119 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Барнс - 28, Фокс - 24, Халибёртон - 23, Холмс - 21, Уайтсайд - 11, Хилд - 5, Багли III - 3, Джозеф - 2, Робинсон - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
Денвер Наггетс: Йокич - 50, Миллсэп - 14, Бартон - 11, Моррис - 11, Грин - 10, Портер - 8, Хэмптон - 7, Ховард - 3, Бол, Дозьер, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Чанчар
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