50 очков Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:114.
Самым результативным в составе победителей стал Де'Аарон Фокс, записав в свой актив 24 очка. Ричаун Холмс и Хассан Уайтсайд оформили по дабл-даблу.
Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 12 передач. Пол Миллсэп записал в свой актив 14 очков.
Таким образом, «Сакраменто» продлил победную серию в НБА до трёх матчей. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер» сыграет с «Милуоки Бакс».
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