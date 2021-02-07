Леброн Джеймс установил уникальный рекорд, который не покорился Джордану и Абдул-Джаббару

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд, который не покорился легендам НБА Кариму Абдул-Джаббару и Майклу Джордану. В минувшем матче с «Детройт Пистонс» Леброн набрал 33 очка, и этот матч стал у него 801-м в карьере, в котором он набрал более 25 очков.



Леброн — единственный в истории, кто превысил отметку 800 в этой категории. Кариму Абдул-Джаббару за карьеру удалось провести 793 встречи, в которых он набирал более 25 очков, а на счету Майкла Джордана 769 таких матчей. Речь идёт только о матчах регулярного чемпионата НБА.



Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Детройтом» со счётом 135:129 во втором овертайме.Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. 30 очков на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Детройта» 32 очка набрал Джерами Грант, 28 очков на свой счёт записал Джош Джексон. Дабл-дабл из 22 очков и 10 передач у Дилона Райта.