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Леброн Джеймс установил уникальный рекорд, который не покорился Джордану и Абдул-Джаббару

Леброн Джеймс установил уникальный рекорд, который не покорился Джордану и Абдул-Джаббару
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд, который не покорился легендам НБА Кариму Абдул-Джаббару и Майклу Джордану. В минувшем матче с «Детройт Пистонс» Леброн набрал 33 очка, и этот матч стал у него 801-м в карьере, в котором он набрал более 25 очков.

Леброн — единственный в истории, кто превысил отметку 800 в этой категории. Кариму Абдул-Джаббару за карьеру удалось провести 793 встречи, в которых он набирал более 25 очков, а на счету Майкла Джордана 769 таких матчей. Речь идёт только о матчах регулярного чемпионата НБА.

Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Детройтом» со счётом 135:129 во втором овертайме.Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. 30 очков на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Детройта» 32 очка набрал Джерами Грант, 28 очков на свой счёт записал Джош Джексон. Дабл-дабл из 22 очков и 10 передач у Дилона Райта.

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